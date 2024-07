Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebe hatten es auf Wohnmobile abgesehen ++ Stelle - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Winsen (ots)

Gleich zwei Wohnmobile wurden in der Nacht von Mittwoch, 24.07., auf Donnerstag, 25.07.2024, in der Hamburger Straße in Winsen gestohlen. Beide Wohnmobile waren unweit voneinander auf frei zugänglichen Parkflächen geparkt. Es handelt sich dabei um ein weißes Wohnmobil der Marke FCA Italia mit einem LMC- Aufbau, Kennzeichen: WL-AU 1020. Auffällig bei diesem Wohnmobil ist ein großer Aufkleber am Heck des Fahrzeuges in Form eines Kompasses und der Schriftzug "Moin Moin". Das zweite entwendete Wohnmobil ist ebenfalls von der Marke FCA Italia Chausson Twist Elegance in der Farbe beige. Das Kennzeichen lautet: WL- KW 4044. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 120.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/ 2850 entgegen.

Stelle - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bereits am 05.07.2024, gegen 04:20 Uhr, kam es beim Kreisverkehr Steller Chaussee in 21435 Stelle zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch den bislang unbekannten Fahrzeugführer und dessen Fahrzeug wurde ein Verkehrsschild und ein großer Blumenkübel beschädigt, welche sich auf der dortigen Verkehrsinsel in Richtung Fliegenberg befinden. Der Blumenkübel wurde hierbei auf die Fahrbahn geschoben. Aufgrund des verursachten Schadens könnte es sich um einen Lkw/ Sattelzug oder um ein landwirtschaftliches Fahrzeug (ggf. mit Anhänger) gehandelt haben. Die Polizeistation Stelle (04174/ 668980) sucht Zeugen für den Unfall.

