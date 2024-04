Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter E-Scooter prallt mit Pedelec-Fahrerin vor dem Theater zusammen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Mittwochnachmittag (24.04., 14.25 Uhr) kam es auf dem Hans-Werner-Henze-Platz (Vorplatz Theater) zu einem Zusammenstoß zwischen einem bislang unbekanntem E-Scooter-Fahrer und einer 76-jährigen Pedelec-Fahrerin. Die Radfahrerin aus Gütersloh kollidierte mit dem E-Scooter-Fahrer, stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Der Rollerfahrer half gemeinsam mit einem weiteren Fußgänger der 76-Jährigen zunächst, fuhr dann aber ohne weitere Personalienangaben in Richtung Barkeystraße davon. Ein Beschreibung konnte nicht erfolgen.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Geschehen oder dem unbekannten E-Scooter machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0.

