Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrfache Blutentnahme in einer Nacht

Rudolstadt (ots)

Ein 63-jähriger beschäftigte Freitagnacht die Polizei. Bei ihm wurden drei doppelte Blutentnahmen durchgeführt, da er zweimal einen Pkw und einmal ein E-Bike unter Alkoholeinfluss führte. Los ging es am Freitag kurz vor 19 Uhr, als bekannt wurde, dass er alkoholisiert auf den Balkon seiner Ex geklettert ist. Zuvor wurde gesehen, dass er mit dem Auto gefahren kam. Da ein Nachtrunk nicht auszuschließen war, wurde eine doppelte Blutentnahme veranlasst, denn der freiwillige Atemalkoholtest ergab 2,33 Promille. Etwa 30 Minuten nach Ende der polizeilichen Maßnahmen holte der Mann sein Fahrzeug ab. Dies wurde gesehen und die Polizei verständigt. Gleiches Spiel: doppelte Blutentnahme, denn Nachtrunk war nicht auszuschließen. Gegen 22.30 Uhr zog es den Mann erneut an die Anschrift seiner Ex. Jetzt fuhr er mit einem E-Bike vor. Wieder: doppelte Blutentnahme, denn Nachtrunk war nicht auszuschließen. Seinen Führerschein ist der Mann in der Nacht los geworden und musste zur Unterbindung einer weiteren Fahrt die restliche Nacht in der Zelle verbringen.

