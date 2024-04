LPI-SLF: Unfall mit leicht verletzter Person

Saalfeld (ots) - Am Donnerstag, gegen 09.40 Uhr, beabsichtigte die 66-jährige Fahrerin eines PKW in Saalfeld auf einem Parkplatz am Mittleren Watzenbach rückwärts auszuparken. Hierbei übersah sie die hinter ihr laufende 84-Jährige und stieß mit dieser zusammen. Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

