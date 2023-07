Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wiedererkennungswert - Bundespolizei stellt Täter nach Fahndungsplakat

In der Nacht vom 14.07. erkannten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen gesuchten Tatverdächtigen wieder und sicherten seine Personalien. Der bis dato Unbekannte wurde mittels eines Fahndungsplakats wegen einer in der Vergangenheit begangenen gefährlichen Körperverletzung gesucht.

Was war geschehen? 29.01.2023, 11:30 Uhr: Ein Mann belästigte verbal eine Dame im Starbucks am Kölner Hauptbahnhof und schüttete ihr heißen Kaffee ins Gesicht. Danach floh er aus dem Geschäft. Die Kölner Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und fahndete mittels Plakat nach dem Unbekannten.

Dann: 14.07.2023, um 1:50 Uhr: Eine Streife erkannte den Gesuchten im Kölner Hauptbahnhof wieder und unterzog ihn einer Kontrolle. Die Uniformierten stellten die Identität des zuvor Unbekannten fest und überprüften seine Personalien. Durch die Identifizierung des Täters haben die Einsatzkräfte das zuvor eingeleitete Strafverfahren gesichert.

