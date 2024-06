POL-PDLD: Schlägerei bei Kurparkfest

Kandel (ots) - Mehrere Außenspiegel an geparkten Autos hat am Mittwoch gegen 10.15h ein 40-jähriger Mann aus dem Raum Karlsruhe in Kandel im Bereich der Gartenstraße abgetreten. Durch eine gute Personenbeschreibung einer Zeugin konnte der Mann am Bahnhof in Kandel von einer Polizeistreife angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen mehrerer Sachbeschädigungen eingeleitet. Außerdem erhielt er einen ...

