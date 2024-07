Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei sucht Exhibitionisten ++ Appel - Freilaufender Hund verursacht Verkehrsunfall ++ Stelle - Zeugensuche nach Belästigung in Freibad

Buchholz in der Nordheide (ots)

Gleich zweimal zeigte sich ein etwa 25-jähriger Mann im Bereich Am Krähenberg in Buchholz gegenüber Spaziergängerinnen. Am Sonntag, gegen 16 Uhr alarmierten die Frauen die Polizei, da sie von dem Mann sexuell belästigt worden sind. Der Mann soll etwa 190 cm groß gewesen sein, er hatte dunkele Haare, trug einen Drei-Tage-Bart, eine blaue Jeanshose du ein blaues Oberteil. Er hatte die Frauen am Waldrand angesprochen und dabei an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Die Polizeiinspektion Harburg bittet um Hinweise unter 04181/2850.

Appel - Freilaufender Hund verursacht Verkehrsunfall

Relativ glimpflich endete ein Verkehrsunfall am Sonntag, 28.07.2024, als ein unangeleinter Hund in der Oldendorfer Straße in Appel plötzlich auf die Fahrbahn lief. Während die Führerin eines Autos die Situation erkannte und eine Gefahrenbremsung durchführte schaffte es die dahinterfahrende 28jährige Frau nicht mehr, ihr Auto rechtzeitig zum Stillstand zu bringen. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 12.000 Euro. Das Auto der 28jährigen Frau musste abgeschleppt werden. Der Hund blieb unversehrt. Gegen den Hundehalter und die 28jährige Frau wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Stelle - Zeugensuche nach Belästigung in Freibad

Am 26.07.2024, gegen 13.20 Uhr, teilten Gäste des Freibades Stelle im Bardenweg mit, dass ein etwa 20-Jähriger Mann im Freibad mehrere Frauen belästigt haben soll. Unter anderem sei er in die Frauenduschen gegangen und habe dort Frauen beobachtet. Die Polizeibeamten konnten den Mann im Freibad antreffen und die Ermittlungen dazu aufnehmen. Dabei stellte sich heraus, dass dieser Mann, der aus Buchholz kommt, seit mehreren Tagen in gleicher Weise im Freibad gehandelt haben soll. Zudem soll er Frauen im Schwimmbecken auffällig nahegekommen sein. Die Polizeistation Stelle bittet Zeugen darum, sich unter 04174/ 668980 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell