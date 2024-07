Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Drei Verletzte nach Unfall auf der B75 ++ Seevetal - Festnahme nach Fahrzeugkontrolle

Tostedt (ots)

Drei Verletzte und ein Schaden in Höhe von etwa 26.000 Euro- das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am 29.07.2024 gegen 18:00 Uhr auf der B75/ Unter den Linden ereignet hat. Der 80jährige Fahrer eines Toyota wollte mit seinem Auto von einem Grundstück auf die B75/ Unter den Linden einfahren. Aus unerklärlichen Gründen fuhr er mit hoher Geschwindigkeit auf die B75 ohne auf den Verkehr zu achten. Dort traf er zunächst einen Opel Meriva, der die B 75 in Richtung Wistedt befuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde dieses Auto dann gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil geschoben. Der 80jährige Mann aus Hollenstedt und die Fahrerin des Opel wurden leicht, der 48jährige Beifahrer in dem Opel schwer verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Warum der 80jährige, ohne auf den Verkehr zu achten, mit so hoher Geschwindigkeit auf die B75 einfuhr bleibt zu ermitteln.

Seevetal - Festnahme nach Fahrzeugkontrolle

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 00:05 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Seevetal in Fleestedt ein Auto, da dieses durch eine extrem langsame Geschwindigkeit auffiel. Während der Kontrolle des mit fünf Personen besetzten Autos stellten die Beamten zunächst einen starken Marihuanageruch in dem Auto fest. Im weiteren Verlauf wurde eine nicht unerhebliche Menge an Bargeld aufgefunden, dessen Herkunft nicht eindeutig feststand. Im Zuge der weiteren Ermittlungen am Feststellungsort gelang zwei der fünf Personen zunächst die fußläufige Flucht. Im Rahmen der anschließenden Fahndung, bei der auch die Polizei Hamburg mit eingesetzt war, konnten diese jedoch unter einem Gebüsch liegend angetroffen und festgenommen werden. Während der Festnahme leisteten die Personen widerstand, wodurch ein Beamter leicht verletzt worden ist. Bei der Durchsuchung des Autos konnten Drogen aufgefunden und beschlagnahmt werden. Das Auto und das aufgefundene Bargeld wurden ebenfalls sichergestellt. Zwecks Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden alle fünf Personen der Polizeiinspektion Harburg zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell