POL-WL: 12 Tonnen Metall gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Buchholz in der Nordheide (ots) - Am 29.07.2024 wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in der Flüchtlingsunterkunft in der Innungsstraße in Buchholz mitgeteilt. Nach dem Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stellte sich heraus, das ein 39jähriger Bewohner der Flüchtlingsunterkunft das Feuer in seinem Zimmer selbst gelegt hatte. Vorangegangen waren Streitigkeiten über die künftige Belegung des Zimmers. Am Vormittag ...

