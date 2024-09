Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Vahrenwald: 38-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall mit Pkw leicht verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 26.09.2024, sind an der Kreuzung Vahrenwalder Straße / Philipsbornstraße ein 38-jähriger Radfahrer und ein 55-jähriger Autofahrer zusammengestoßen. Dabei wurde der 38-jährige Hannoveraner leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover war der Radfahrer gegen 17:35 Uhr auf der Philipsbornstraße in Richtung Vahrenwalder Straße unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein 55-Jähriger mit seinem VW Caddy die Philipsbornstraße in gleicher Richtung. In Höhe der Vahrenwalder Straße wollte der 38-Jährige die Kreuzung geradeaus in Richtung Werderstraße überqueren, während der Caddy-Fahrer nach rechts in Richtung Innenstadt abbog. Trotz eines Ausweichmanövers des 38-Jährigen kollidierte er mit dem abbiegenden VW Caddy und stürzte. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 38-jährige Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht: Der Mann pustete 1,09 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei hat gegen den 55-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Verkehrsunfalls und gegen den 38-Jährigen ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Insbesondere werden auch Personen gesucht, die Angaben zu einem Rettungswagen machen können, der kurz vor dem Unfall im Rahmen einer Alarmfahrt die Kreuzung ebenfalls in Richtung Innenstadt überquert hat. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /rod, nash

