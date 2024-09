Polizeidirektion Hannover

POL-H: 37-Jährige in Wohnung in Burgdorf getötet - 32 Jahre alter Tatverdächtiger überwältigt und festgenommen

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeidirektion Hannover.

Eine 37 Jahre alte Frau ist am Mittwoch, 25.09.2024, in Burgdorf gewaltsam ums Leben gekommen. Ein 32 Jahre alter Tatverdächtiger konnte in der Wohnung der Frau, in der sich die Tat ereignete, überwältigt und festgenommen werden. Aufgrund leichter Verletzungen kam er zunächst in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover meldete sich am Mittwochabend gegen 22:05 Uhr ein Mann über Notruf, der angab, kurz zuvor seine Freundin in deren Wohnung getötet zu haben. Im folgenden Gespräch konnten die Polizeikräfte die genaue Adresse der Wohnung in Erfahrung bringen und Streifenwagen zu dem Mehrfamilienhaus an der Heiligenbeiler Straße entsenden.

Beim Betreten der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte eine leblose Frau. In einem anderen Zimmer der Wohnung verschanzte sich der mutmaßliche Anrufer und Tatverdächtige. Während ein Notarzt zwecks lebensrettender Maßnahmen hinzugeholt wurde, aber nur noch den Tod der Frau feststellen konnte, verwickelten die Polizeibeamten den mit einem Messer bewaffneten Tatverdächtigen, der damit drohte, sich das Leben zu nehmen, in ein Gespräch. Gegen 0:25 Uhr konnten Kräfte des Spezialeinsatzkommandos Niedersachsen den 32-Jährigen überwältigen. Er wurde festgenommen und kam aufgrund leichter Verletzungen, die er sich bei dem Zugriff selbst zufügte, in ein Krankenhaus.

Der Kriminaldauerdienst sicherte vor Ort Spuren. Die tatsächliche Beziehung des Mannes zu der Frau sowie die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. /ram, ms

