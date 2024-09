Polizeidirektion Hannover

POL-H: Riskante Fahrweise und Lärm durch manipulierten Endschalldämpfer am Motorrad - Polizei untersagt 19-Jährigem die Weiterfahrt in Hannover

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hannover (ots)

Die Polizei hat am vergangenen Freitag, 20.09.2024, einen 19-jährigen Kradfahrer einer Kontrolle unterzogen. Der Mann war der Polizeistreife zuvor durch seine riskante Fahrweise und ungewöhnliche Lautstärke aufgefallen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 19-Jährige gegen 14:55 Uhr mit seiner Maschine der Marke KTM auf der Ferdinand-Wallbrecht-Straße in Richtung Niedersachsenring unterwegs. Einer Motorradstreife der Spezialisierten Verfügungseinheit fiel er in der Podbielskistraße auf, weil der 19-Jährige seine Maschine stark beschleunigte. Dabei wurde das Kleinkraftrad ungewöhnlich laut. Die Beamten der Kradstreife konnten den Fahrer schließlich am Moltkeplatz anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass der Endschalldämpfer des Fahrzeugs komplett fehlte. Diesen hatte der junge Hannoveraner nach eigenen Angaben zu Hause in der Garage gelagert.

Aufgrund der technischen Veränderung wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Er musste das Kleinkraftrad nach Hause schieben. Zudem wurde mit dem Fahrer ein verkehrserzieherisches Gespräch über seine Fahrweise geführt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Landeshauptstadt Hannover als kennzeichenführende Behörde über den Vorfall informiert. /nash, dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell