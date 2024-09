Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 17-Jährige aus Klinik auf der Bult verschwunden - Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Mittels Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei Hannover seit Montag, 23.09.2024, nach einer vermissten 17-Jährigen. Die Jugendliche war am Sonntagnachmittag aus einer Klinik im hannoverschen Stadtteil Bult verschwunden und bis zum Montagabend nicht zurückgekehrt. Da aufgrund einer Erkrankung eine Eigen- und Fremdgefährdung besteht und die 17-Jährige auf Medikamente angewiesen ist, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Nach erste Erkenntnissen des zuständigen Polizeikommissariats Hannover-Südstadt hielt sich die 17-jährige Marie M., die in einer Klinik an der Janusz-Korczak-Allee zur Behandlung untergebracht ist, am Sonntagnachmittag gegen 15:10 Uhr vor dem Gebäude auf. Dort wollte sie sich von Familienangehörigen verabschieden. Kurz darauf lief das Mädchen in Richtung Bult-Wiesen/Alte Bult und kehrte auch am Montagabend nicht in die Klinik zurück. Da die 17-Jährige aufgrund ihres Krankheitsbildes eine Gefahr für sich selbst und Dritte darstellt und zudem auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, bittet die Polizei nun mit Hilfe eines Fotos der Vermissten die Bevölkerung um Hilfe. Alle anderen polizeilichen Maßnahmen verliefen bislang ergebnislos.

Marie M. ist circa 1,68 Meter groß und schlank. Sie hat blau-graue Augen und trug ihre glatten dunkelbraunen Haare zum Zeitpunkt ihres Verschwindens schulterlang. Markant sind zudem Ohrringe mit kleinen Kunstdiamanten. Die Vermisste war zuletzt mit einer grauen Jeans, einem beigefarbenen Langarmshirt sowie einem grauen Kapuzenpulli bekleidet. Darüber hinaus trug sie weiße Sneaker.

Möglicherweise hält sich Marie M. in Hildesheim auf, wo sie Kontakte hat. Zeugen, die Hinweise zu der Vermissten und/oder ihren Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3215 zu melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell