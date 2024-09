Polizeidirektion Hannover

POL-H: Autobahn (A) 7: Drei Verletzte bei Auffahrunfall - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Freitagabend, 20.09.2024, ist ein 36-jähriger Mann auf der A 7 mit seinem Ford Mondeo auf einen VW Golf aufgefahren. Dabei wurden der 36-Jährige und die beiden Insassen des VW leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover war der 36-Jährige gegen 22:20 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs. In Höhe der Ortschaft Gailhof, fuhr er aus bislang unbekannter Ursache auf einen vor ihm fahrenden VW Golf eines 20-jährigen Bremers auf. Durch den Aufprall kamen beide Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Während sich der VW Golf überschlug und anschließend im Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen kam, prallte der Ford gegen die Seitenschutzplanke. Der 36-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Auch der 20-jährige Golf-Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Mehrere hinzugezogene Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort, die Insassen des VW wurden anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 7.000 Euro geschätzt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme mussten zwei Fahrstreifen in Richtung Hamburg gesperrt werden.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /rod

