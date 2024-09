Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Sicher Rad- und Pedelec fahren im Kreis Viersen

Kreis Viersen (ots)

Bilanz der Schwerpunktkontrolle.

Am Donnerstag waren mehrere Streifenteams der Wachen und des Verkehrsdienstes unterwegs. Im Fokus der Kontrollen standen die Hauptunfallursachen und das richtige Verhalten von Radfahrenden. Vorranging kontrollierten die Teams in den Kommunen Nettetal, Kempen und Viersen. Die meisten Verwarnungen gegenüber Radfahrenden sprachen die Einsatzkräfte wegen der falschen Radwegbenutzung aus. Aber auch einige Vorfahrtsverstöße schlugen zu Buche. Insgesamt ahndeten die Einsatzkräfte 34 Verstöße bei den Rad- und Pedelec-fahrenden. Bei den motorisierten Verkehrsteilnehmern ahndeten die Einsatzkräfte 92 Verstöße, fast 70 wegen überhöhter Geschwindigkeit. Auch in den kommenden Monaten wird es weiter regelmäßige Schwerpunktkontrollen geben. Unser Ziel ist es nicht, viele Verwarnungsgelder zu erheben. Unser Ziel ist es, den Straßenverkehr im Kreis Viersen sicherer zu machen. Deswegen unser Apell an Sie: Fahren Sie immer mit angepasster Geschwindigkeit. Achten Sie auf andere! Seien Sie besonders umsichtig, wenn Sie abbiegen. Wir freuen uns auf die Meldung zu dem ersten Schwerpunkteinsatz, bei dem wir keine Verwarnung aussprechen mussten. /wg (788)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell