Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Elsdorf (ots)

Am frühen Samstagabend (20. Juli) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Elsdorf-Grouven. Gegen 18:20 Uhr befuhr ein 44-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda den Brockendorfer Weg in Fahrtrichtung Köln-Aachener Straße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 47-jährige Elsdorferin mit ihrem PKW in die entgegengesetzte Richtung. In Höhe des Gutes Brockendorf, kam der Kradfahrer in der Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem PKW MG der entgegenkommenden Fahrerin zusammen.

Der Elsdorfer Kradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die PKW-Fahrerin erlitt einen Schock. Rettungskräfte brachten auch sie in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle bis 23.50 Uhr ab. Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamt/innen des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (bme)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell