Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240719-2: Gestohlener BMW sichergestellt - Zeugensuche

Wesseling (ots)

Unbekannte entwendeten weiteres Auto

Die Polizei fahndet derzeit nach Unbekannten, die am frühen Freitagmorgen (19. Juli) einen BMW in Wesseling-Keldenich entwendet haben. Einer der Täter soll etwa 170 Zentimeter groß und korpulent sein. Er soll mit einer schwarzen Sturmhaube, einer weißen Kappe, einer grauen Hose, schwarzen Schuhen und schwarzen Handschuhen bekleidet gewesen sein. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Alarmierte Polizisten fahndeten gegen 3.30 Uhr nach Autodieben. Unbekannte sollen einen BMW von einem Grundstück im Bereich der Straße "An der Elsmaar" gestohlen haben. An der Straße "Kronenweg" bemerkten die Beamten den zuvor beschriebenen X5, der hinter einem dunkel Audi in Richtung Eichholzer Straße unterwegs war. Die Uniformierten fuhren hinterher. Sekunden später stoppte der Fahrer des BMW den Wagen, stieg aus, rannte los und stieg in den Audi. Dabei rollte der BMW gegen einen Zaun. Die Beamten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf. Die Täter fuhren davon. Die Beamten stellten den X5 sicher. Weitere Einsatzkräfte nahmen die weitere Fahndung nach den Tätern auf.

Kurz zuvor hatte ein weiterer Wesselinger der Polizei den Diebstahl seines SUV an der Böcklinstraße gemeldet. Unbekannte sollen seinen X3 gegen 3 Uhr gestohlen haben.

In beiden Fällen fertigten die Beamten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 23 dauern an.

Autodiebe können mit einem Signalverstärker die Funkwellen von Autoschlüsseln verstärken. Die Berater der Kriminalprävention empfehlen daher, die Fahrzeugschlüssel mit "Keyless Go"-System nicht in Nähe des Autos aufzubewahren. Die Übertragung der Funkwellen des Autoschlüssels kann mit speziellen Schlüsselboxen effektiv unterbunden werden. Den Funkschlüssel in einer solchen Box aufzubewahren, bietet einen hohen Schutz. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell