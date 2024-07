POL-REK: 240718-5: Polizisten stellen flüchtigen Autofahrer

Erftstadt (ots) - Ermittlungen zur Unfallursache laufen In Erftstadt hat sich in Folge einer Kollision mit einem Auto am Mittwochnachmittag (17. Juli) ein Motorradfahrer (55) schwerste Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnisse war der Mann gegen 15 Uhr mit seiner Honda auf der Kreisstraße (K) 44 in Richtung Blessem unterwegs. Aus der Einmündung zur ...

