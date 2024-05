LPI-J: Fahrraddieb geblieben oder ehrlicher Mann geworden?

Weimar (ots) - Zwischen Mellingen und Taubach war am gestrigen Nachmittag eine 30-jährige Frau auf ihrem Motorrad unterwegs. In einer Kurve, kurz nach der Ortslage Mellingen, verlor das Krad aufgrund der Fahrbahnbeschaffenheit die Bodenhaftung. Die Frau stürzte und verletzte sich. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

