Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Junger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (20. Juli) verletzte sich ein 8-jähriger Fahrradfahrer schwer. Rettungskräfte brachten das Kind in ein Krankenhaus. Die Sachbearbeitung des Verkehrskommissariates nimmt die Ermittlungen auf.

Gegen 17:50 Uhr fuhr der 8-jährige Hürther ohne Helm mit seinem Fahrrad vorschriftsmäßig auf dem Fahrradweg der Luxemburger Straße in Richtung Bonnstr., als er plötzlich zwischen den am Straßenrand geparkten PKW unvermittelt auf die Fahrbahn wechselte. Der in gleiche Richtung mit seinem PKW fahrende 35-jährige Kölner konnte den Zusammenstoß mit dem jungen Fahrradfahrer nicht vermeiden. Das Kind stürzte auf die Windschutzscheibe des Kia und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Eltern des Jungen erschienen vor Ort und begleiteten ihn ins Krankenhaus.

Alarmierte Polizisten leiteten den Verkehr für die Zeit der Unfallaufnahme um die Unfallstelle herum und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Selbst bei harmlosen Stürzen oder Unfällen kann es zu schweren Kopfverletzungen kommen, die das Leben nachhaltig beeinträchtigen können. Ein Fahrradhelm ist eine effektive Schutzmaßnahme, die die Wahrscheinlichkeit von Kopfverletzungen deutlich reduziert. (bme)

