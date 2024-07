Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind stieß gegen Auto und verletzte sich

Bad Frankenhausen (ots)

Am Anger befuhr am Sonntagnachmittag ein Autofahrer einen Parkplatz. Beim Einfahren in die Parklücke bemerkte er ein herannahendes Kind mit seinem Fahrrad und bremste sein Fahrzeug ab. Dennoch stieß das 7-jährige Mädchen mit dem Auto zusammen und verletzte sich hierdurch leicht. Ein Rettungswagen versorgte das Kind an der Unfallstelle. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa einhundert Euro. Beamte der Polizeistation Artern ermitteln zum Unfallhergang.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell