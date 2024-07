Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Raser überführt - fast jeder sechste war zu schnell

Sondershausen (ots)

Am Sonntag betrieb die Landespolizeiinspektion Nordhausen zwischen Sondershausen und Badra eine Geschwindigkeitskontrollstelle. Von den 400 Fahrzeugen, die das Messgerät passierten, wurden 68 mit zu hoher Geschwindigkeit festgestellt. Gegen 28 Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, weil die deutlich schneller, als die erlaubten 70 km/h, fuhren. Drei von ihnen erwartet ein Fahrverbot. Das schnellste gemessene Fahrzeug war ein Audi, der mit 131 km/h in die Kontrollstelle einfuhr und somit fast doppelt so schnell wie erlaubt.

