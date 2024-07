Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt - verdächtiger Jugendlicher aufgegriffen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Gegen 02.15 Uhr riss in der Cranachstraße ein lauter Knall die Anwohner aus dem Schlaf. Was die Anlieger sahen war ein gesprengter Zigarettenautomat, vor dem sich der gesamte Inhalt des Automaten verteilte. Die sofort informierten Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld kamen zu Einsatz und begannen mit der Tatortarbeit. Im Umfeld um den Tatort fahndeten weitere Polizeikräfte nach den Tätern - mit Erfolg. Ein 16-Jähriger geriet hier in den Fokus der Beamten, da er sich dem Tatort immer wieder in verdächtiger Weise näherte. Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen unterstützen die polizeilichen Maßnahmen in der Cranachstraße. Ob weitere Personen an der Tat beteiligt sind werden die laufenden Ermittlungen zeigen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0181172

