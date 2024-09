Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Nach Raubdelikt - Polizei fahndete mit mehreren Einsatzkräften

Nettetal-Breyell (ots)

Viele Streifenwagen der Polizei waren in der Nacht zu Freitag im Bereich Metgesheide in Breyell unterwegs. Auch ein Diensthund-Team aus Heinsberg war zur Unterstützung gekommen, genauso wie die Feuerwehr mit ihrer Drohne. Denn Zeugen hatten gegen Mitternacht Schüsse gehört. Kurze Zeit später fuhr ein Auto mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schaag weg. Auf der Metgesheide zurück blieb ein 53-jähriger Pole, der in den Niederlanden wohnt. Die Zeugen informierten die Polizei. Der 53-Jährige berichtete den Einsatzkräften, dass er in dem Auto mit einem Bekannten unterwegs gewesen war. Man habe kurz angehalten, um eine Zigarette zu rauchen. Dann habe man sich gestritten, und in dem anschließenden Gerangel seien dann zwei Schüsse aus einer Schreckschusspistole gefallen. Der Bekannte nahm dann den Autoschlüssel an sich, stieg in das Auto und flüchtete. Ein weiterer Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, folgte mit seinem Auto dem Flüchtigen. Dieser beschädigte bei der Fahrt mindestens einen Pkw und krachte in einen Zaun. Anschließend flüchtete er zu Fuß in ein Feld. Einsatzkräfte umstellten das Feld, Feuerwehrkräfte suchten mit einer Drohne nach dem Mann - leider ohne Erfolg. Der 53-jährige Pole wurde bei der Rangelei leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste nicht gerufen werden. Die Einsatzkräfte stellten unter anderem den Pkw sicher. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Raubes und Verkehrsunfallflucht. Die Ermittlungen dauern an. /wg (787)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell