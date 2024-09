Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Feuer in leerstehendem Haus - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Mittwochabend hat ein Zeuge beobachtet, wie ein Mann sich an einem leerstehenden Haus am Westring in St. Tönis aufhielt und kurz darauf eine Rauchentwicklung wahrzunehmen war. Der Zeuge rief Feuerwehr und Polizei. In dieser Zeit flüchtete die Person in Richtung Friedhof. Es handelt sich um einen Mann, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und ungepflegt. Er war dunkel gekleidet und hatte ein Fahrrad dabei. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf den Mann, der zur Tatzeit gegen 21.30 Uhr am Mittwochabend an dem leerstehenden Haus am Westring war. Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei

