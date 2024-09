Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: 10-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt - Auto fährt weiter

Tönisvorst-Vorst (ots)

Die Polizei Viersen ermittelt nach einer möglichen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Was war geschehen: Nach eigenen Angaben war ein 10-jähriger Junge gegen 15.40 Uhr auf seinem Fahrrad auf dem 'Grüner Weg' in Vorst unterwegs. Er bog dann in die Eichenstraße in Richtung Bruchstraße ab. Unmittelbar nach dem Abbiegen sei er dann von einem Auto überholt worden. Aufgrund eines zu geringen Seitenabstandes erschrak sich der 10-Jähige, machte eine Lenkbewegung, fuhr dadurch gegen den Bordstein und stürzte. Das Auto, dessen Fahrerin oder Fahrer den Unfall nicht unbedingt bemerkt haben könnte, fuhr weiter.

Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen oder grauen SUV gehandelt haben. Nach diesem sei aber noch ein roter Kleinwagen gefahren, so der Junge. Das Verkehrskommissariat such also Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Angaben machen können. Insbesondere die Fahrerin oder der Fahrer des roten Kleinwagens wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Erreichbar ist das Verkehrskommissariat in Willich über die Rufnummer 02162/377-0. (781)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell