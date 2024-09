Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Zeugensuche nach Unfall eines Radfahrers

Willich-Schiefbahn (ots)

Bereits am Donnerstag, 12. September ereignete sich in Schiefbahn ein Unfall eines Radfahrers, dessen Hergang bis jetzt nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte.

Unfallort ist die Bushaltestelle Schiefbahn-Nord an der Wilhelm-Hörmes-Straße, Ecke Am Niederheider Hof in Schiefbahn. Ein 66-jähriger Willicher war dort gegen 15.50 Uhr an diesem Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrrad unterwegs. Er prallte dann nach ersten Ermittlungen gegen das Bushaltestellenschild auf der Straßenseite der Wilhelm-Hörmes-Straße, an der die Straße Am Niederheider Hof abgeht.

Der Mann war zunächst als leichtverletzt eingestuft worden, im Krankenhaus stellte sich aber später heraus, dass seine Verletzungen doch sehr schwer waren.

Das Verkehrskommissariat sucht nun Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls. Wer war am Donnerstagnachmittag an dieser Bushaltestelle und hat den zunächst vielleicht eher harmlos anmutenden Unfall beobachtet? Wichtig sind alle Beobachtungen - unter anderem geht es auch darum, zweifelsfrei festzustellen, in welche Fahrtrichtung der Mann mit seinem Fahrrad unterwegs war - und ob sich andere Menschen auf Bürgersteig oder Radweg befanden. Bitte teilen Sie Ihre Beobachtungen unter der Rufnummer 02162/377-0 mit. /hei (780)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell