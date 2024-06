Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannter bedroht Northeimer wegen Hundekot

Northeim (ots)

37154 Northeim, Lilienstraße, Mittwoch, 26.06.2024, 21.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Mittwochabend ging ein 34-jähriger Mann mit seinem Hund durch die Lilienstraße in Northeim spazieren. Hierbei sprach ihn eine unbekannte männliche Person an und gab an, dass er bereits auf den 34-jährigen Northeimer gewartet hätte. Grund hierfür wäre, dass die unbekannte Person am Tattag beobachtet hatte, wie der Hund des 34-jährigen Mannes Kot an der o.g. Örtlichkeit hinterlassen habe und dieser nicht entfernt wurde. Der 34-jährige Northeimer setzte zunächst seinen Spaziergang weiter fort, wobei die unbekannte Person ihm folgte. Im weiteren Verlauf drohte der unbekannte Mann dem 34-jährigen Northeimer Schläge an.

Der 34-jährige Mann verständigte folglich die Polizei, worauf hin sich die unbekannte Person entfernte.

Die unbekannte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 50 - 60 Jahre alt - graue Haare, fast Glatze - kurze hellrote Hose - beiges T-Shirt - korpulente Statur - osteuropäischer Akzent.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise auf die unbekannte Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell