POL-MI: Trickdiebe bestehlen Portanerin

Porta Westfalica (ots)

(SN) Zu einer Tat von Trickdieben ist am späten Montagnachmittag in Hausberge gekommen.

So verwickelte ein Unbekannter eine Seniorin gegen 17.30 Uhr im Kirchsiek vor deren Haus in ein Gespräch und fragte nach dem Weg nach Petershagen. Als die hilfsbereite Frau dem Mann entsprechende Auskünfte gab, nutzten dies offenbar zwei Komplizen, um sich unbemerkt im Haus umzusehen. Daraus entwendeten sie schließlich einen Tresor und transportierten diesen offenbar mit einem zuvor auf dem Hof abgestellten dunklen Pkw ab. Als die Frau zurück in ihr Haus ging, bemerkte sie schließlich die Unordnung in einem ihrer Zimmer und den damit verbundenen Diebstahl.

Wer Hinweise zu den Tätern oder dem offenbar dunklen Fahrzeug, möglicherweise einem Transporter, geben kann, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660.

