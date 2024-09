POL-VIE: Viersen/Düsseldorf: Diebstahl und Computerbetrug mit EC-Karte - Polizei fahndet mit Bild

Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Am Mittwochabend hat ein Zeuge beobachtet, wie ein Mann sich an einem leerstehenden Haus am Westring in St. Tönis aufhielt und kurz darauf eine Rauchentwicklung wahrzunehmen war. Der Zeuge rief Feuerwehr und Polizei. In dieser Zeit flüchtete die Person in Richtung Friedhof. Es handelt sich um einen Mann, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß ...

mehr