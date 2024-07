POL-EL: Nordhorn - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Lathen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Montag gegen 7 Uhr versucht in ein Wohnhaus an der Christoph-Probst-Straße in Lathen einzubrechen. Sie beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in das Haus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 ...

