Polizeidirektion Hannover

POL-H: Linden: Unfall zwischen Radfahrer und Autofahrerin - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Sonntag, 22.09.2024, sind ein 27 Jahre alter Radfahrer und eine 37-Jährige mit ihrem Pkw an der Kreuzung Fössestraße / Elisenstraße zusammengestoßen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes (VUD) Hannover befuhr der Radfahrer gegen 17:20 Uhr den Radweg der Spinnereistraße in Richtung Fössestraße und überquerte dabei die Elisenstraße. Zeitgleich fuhr die Autofahrerin mit ihrem Audi A3 von der Elisenstraße in Richtung Blumenauer Straße und gab an, dass ihre Ampel grünes Licht zeigte. Kurz nach dem Anfahren kollidierte der von links kommende Radfahrer mit ihrem Fahrzeug.

Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer und wurde leicht verletzt. An Pkw und Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.600 Euro.

Nach Angaben der Unfallbeteiligten befanden sich zur Unfallzeit mehrere Fußgängerinnen und Fußgänger in der Nähe der Kreuzung. Der VUD Hannover bittet diese sowie alle weiteren Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell