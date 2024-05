POL-OG: Gaggenau - Eingeschlagene Fahrzeugscheibe, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots) - Am Montagmorgen, gegen 07:20 Uhr, wurde der Polizei ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Waldstraße gemeldet. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Gaggenau konnten bereits auf der Anfahrt starke Rauchentwicklung erkennen. In dem Anwesen sind 13 Personen gemeldet, die teilweise von der Feuerwehr aus dem zweiten und dritten Obergeschoss evakuiert werden mussten. Ein Anwohner wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine ...

