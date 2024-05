Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach/K3701 - Kradfahrer schwerverletzt

Gernsbach (ots)

Ein Kradfahrer (m/45) befuhr am Nachmittag des 11.05.2024 die K3701 von Baden-Baden in Richtung Schloss Eberstein. Hierbei verfehlte er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, eine Rechtskurve, schlitterte geradewegs über einen Parkplatz und rutschte hierauf 7 Meter einen Hang hinunter. Der Kradfahrer wurde schwerverletzt in eine Klinik verbracht. Am Krad entstand Schaden in Höhe von 3.000 Euro.

/DAM

