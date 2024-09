POL-H: Amtseinführung im Polizeikommissariat Langenhagen - Polizeioberrätin Sina Eckl übernimmt die Leitung

Polizeidirektion Hannover

Amtseinführung im Polizeikommissariat Langenhagen - Polizeioberrätin Sina Eckl übernimmt die Leitung

Hannover

Sina Eckl übernimmt zum 1. Oktober 2024 die Leitung des Polizeikommissariats (PK) Langenhagen. In einer Feierstunde am Montag, 30.09.2024, überreichte die Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten der 35-jährigen Juristin die Ernennungsurkunde und begrüßte sie in ihrem neuen Amt. Sina Eckl ist die erste Frau an der Spitze des PK Langenhagen.

In ihrer Ansprache würdigte Polizeipräsidentin von der Osten nicht nur die neue Leiterin, sondern sprach auch dem bisherigen PK-Leiter, Polizeioberrat Nils Becker, ihren Dank aus: "Nils Becker hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet und das Polizeikommissariat Langenhagen mit großem Sachverstand und Weitsicht geführt. Dafür danke ich ihm im Namen der gesamten Behörde." Polizeioberrat Nils Becker ist bereits zum März 2024 als Referent für Einsatz und Verkehr in das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport gewechselt.

"Polizeioberrätin Sina Eckl bringt als Seiteneinsteigerin nicht nur wertvolles Know-how auf ihrem Fachgebiet der Rechtswissenschaften und frische Perspektiven, sondern hat bereits in ihren vorherigen Verwendungen bei der Polizei bewiesen, dass sie auch in herausfordernden Situationen souverän und zielgerichtet führen kann," sagte Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten.

Sina Eckl studierte von 2009 bis 2018 Rechtswissenschaften an der Leibniz Universität Hannover und schloss ihr Studium als Volljuristin ab. Im Jahr 2019 trat sie als Seiteneinsteigerin in den ehemals höheren Polizeivollzugsdienst ein. Im Juni 2021 schloss sie ihr Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei ab. In dieser Zeit sammelte sie umfangreiche praktische Erfahrungen, unter anderem im Einsatz- und Streifendienst im Polizeikommissariat Hannover-Limmer sowie im Kriminaldauerdienst Hannover. Darüber hinaus erfolgten Hospitationen im Behördenstab der Polizeidirektion Hannover, im Führungsstab bei Fußballeinsätzen sowie diversen weiteren Einsätzen.

Von Juli 2021 bis Oktober 2022 leitete Eckl das Dezernat 01 in der Polizeidirektion Hannover, das alle zentralen und strategischen Aufgaben der Behörde steuert. Anschließend übernahm sie die Leitung der Ermittlungen in der Zentralen Kriminalinspektion Hannover, die sie bis Ende September innehatte. Mit der neuen Position als Leiterin des Polizeikommissariats Langenhagen geht für Polizeioberrätin Eckl eine berufliche Weiterentwicklung einher.

Wenn man die 35-Jährige fragt, warum sie als Juristin zur Polizei gegangen ist, antwortet Sina Eckl: "Die Verbundenheit zur Polizei rührte bereits durch Familienmitglieder her, die ebenfalls Polizeibeamte sind. Letztlich ist mir im Studium klargeworden, dass ich einen sinnstiftenden Beruf ergreifen möchte, der einen Beitrag für die Gesellschaft leistet, eine Arbeit im Team ermöglicht und zudem noch abwechslungsreich ist. Diese Attribute vereint der Polizeiberuf."

Eine besondere Anerkennung sprach Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten bei der Feierstunde auch dem langjährigen Leiter des Kriminalermittlungsdienstes, Ersten Kriminalhauptkommissar Oliver Bunke, aus. Er hatte bis zur Neubesetzung des Dienstpostens die Interimsleitung des Polizeikommissariats übernommen. "Für seine Bereitschaft, diese zusätzliche Aufgabe in einer herausfordernden Phase zu übernehmen und sie mit großem Engagement sowie Führungsstärke auszuüben, spreche ich Oliver Bunke meinen besonderen Dank aus", betonte von der Osten.

Über das Polizeikommissariat Langenhagen

Mit seiner direkten Anbindung an die Landeshauptstadt Hannover, idyllischen ländlichen Ortsteilen und seiner Präsenzwache am Hannover Flughafen bietet der Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Langenhagen ein facettenreiches und spannendes Aufgabenprofil, welches nahezu einzigartig in der niedersächsischen Landespolizei ist.

Dabei bildet der Flughafen Hannover-Langenhagen (HAJ) einen polizeilichen Schwerpunkt, in dem zahlreiche Schnittstellen bestehend aus Landespolizei, Bundespolizei, Zoll und privaten Unternehmen jeweils unterschiedlichste Herausforderungen zusammenarbeiten. Einen weiteren polizeilichen Schwerpunkt stellen auch das Klinikum Region Hannover, eines von vier psychiatrischen Krankenhäusern der Region Hannover, und die Abteilung für Abschiebungshaft der JVA Hannover in Flughafennähe in Langenhagen dar. Zudem erfordern die gesellschaftlich überregional bekannten und beliebten Attraktionen des samstäglichen Flohmarktes in Langenhagen und der Pferderennen auf der neuen Bult regelmäßig "kleinere Großeinsätze".

Die Stadt Langenhagen bildet mit den Ortsteilen Engelbostel, Godshorn, Kaltenweide, Krähenwinkel und Schulenburg - zusammengefasst zur Kommune Langenhagen - mit über 53.000 Einwohnenden auf 7.179 Hektar eine der größten Gemeinden in der Region Hannover.

Als Teil des Verbundes der Polizeiinspektion Burgdorf betreuen mehr als 90 Angehörige des PK Langenhagen, sowie die der Polizeiinspektion Burgdorf ebenfalls angegliederten Polizeikommissariate Lehrte, Großburgwedel und Mellendorf und die Polizeistationen Uetze, Altwarmbüchen und Sehnde auf etwa 940 Quadratkilometern circa 258.000 Einwohnende und sind für die polizeiliche Arbeit im nordöstlichen Bereich der Region Hannover verantwortlich.

