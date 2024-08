Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Niederländischer Autofahrer mit Diebesgut im geklauten Auto unterwegs

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Straelen (ots)

Am Mittwoch (14. August 2024) gegen 12:50 Uhr wurden die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiwache Geldern zu einem Cafe am Grenzweg gerufen. Hier stoppte ein Grenzüberschreitendes Polizeiteam einen niederländischen Autofahrer, der einen entwendeten Rasenmähroboter bei sich hatte. Der Rasenmähroboter verfügte über einen GPS-Tracker, so dass die Kollegen den Standort aufsuchen konnten. Als sie im Kofferraum das Gerät entdeckten, fanden die eingesetzten Beamten noch eine große Anzahl an gestohlener Kleidung, die noch mit Etikette und Alarmsicherung bestückt war. Der 41-jährige Fahrer aus den Niederlanden war zudem noch alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Drogen und Medikamenten. Und damit nicht genug, beim Einparken am Cafe touchierte der 41-Jährige noch eine Laterne, an der Sachschaden entstand, die verspeisten Gerichte und Getränke im Cafe wurden nicht bezahlt und das gefahrene Auto, ein grauer Audi A4 mit niederländischen Kennzeichen, lag in den Niederlanden als gestohlen ein.

Der Niederländer wurde mit zur Polizeiwache genommen und am Donnerstag einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Der Audi, die Kleidung und der Rasenmähroboter wurden sichergestellt. Das Kriminalkommissariat und das Verkehrskommissariat in Geldern haben die Ermittlungen aufgenommen.(as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell