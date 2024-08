Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich-Klein-Netterden - Einbruch

Bewohner verscheucht Täter

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Der 36-jährige Bewohner eines Zweiparteienhauses wurde am Samstag (10. August 2024) gegen 03:00 Uhr nachts von seinem Hund geweckt und konnte ungewöhnliche Geräusche aus dem Erdgeschoss wahrnehmen. Das Untergeschoss wird von einer 80 Jahre alten Frau bewohnt. Als er zusammen mit seinem Hund nach unten ging, waren die Täter bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Das Haus befindet sich an der Jan-de-Beyer-Straße. Die Täter drückten die Jalousien am Wohnzimmerfenster hoch, das an den Garten grenzt. Anschließend wurde das Fenster aufgehebelt und das Wohnzimmer sowie der Flur durchsucht. Ob die Täter mit Diebesgut geflüchtet sind, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo in Emmerich telefonisch unter 02822 7820 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell