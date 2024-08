Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch

Unbekannte brechen in zwei Arztpraxen ein

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Mittwoch (14. August 2024), 19:00 Uhr, und Donnerstagmorgen in zwei Arztpraxen ein. Beide Praxen befinden sich in einem Drei-Parteienhaus an der Hoffmannallee. Die Täter hebelten jeweils die Türen der Praxen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Aus der Praxis im Erdgeschoss wurde u.a. das Geld aus einem Sparschwein sowie Verbandsmaterial entwendet. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt.

Die Kripo in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 02821 5040 Hinweise entgegen. (as)

