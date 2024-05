Bürstadt/Biblis (ots) - Mehrere Fahrzeuge gerieten am vergangenen Wochenende in das Visier Krimineller. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen. Unter anderem in Bürstadt, wo aus zwei weißen Renaults Werkzeuge gestohlen wurden. An einem Renault-Kangoo, der in der Befreiungsstraße stand, machten sich die Unbekannten zwischen Donnerstag (23.5.) und ...

