POL-DA: Bürstadt/Biblis: Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Bürstadt/Biblis (ots)

Mehrere Fahrzeuge gerieten am vergangenen Wochenende in das Visier Krimineller. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen.

Unter anderem in Bürstadt, wo aus zwei weißen Renaults Werkzeuge gestohlen wurden. An einem Renault-Kangoo, der in der Befreiungsstraße stand, machten sich die Unbekannten zwischen Donnerstag (23.5.) und Samstag (25.5.) zu schaffen. Zwischen Freitag (24.5.) und Samstag (25.5.) geriet ein Renault-Master im Sputnikweg in den Fokus der Unbekannten. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Ein weißer Fiat, der in der Sebastianusstraße in Biblis stand, geriet am Wochenende (24.5. - 25.5.) in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Erkenntnisse zufolge machten sie sich am Wagen zu schaffen und gelangten ins Innere. Hieraus entwendeten sie nach jetzigem Stand zwei Werkzeugkisten und suchten das Weite. Die Schäden werden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch geprüft werden. Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit den Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

