Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in ehemaliger Brauerei

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag brannte es auf einem ehemaligen Brauereigelände in Erfurt. Gegen 17:00 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei aus, nachdem Zeugen am Notruf von schwarzem Rauch über dem Gebäude berichtet hatten. Während des Einsatzes musste die Schillerstraße zwischen Hauptbahnhof und Kaffeetrichter voll gesperrt werden. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte in dem Gebäude gelagertes Baumaterial angezündet. Dieses wurde komplett zerstört. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. Inwieweit auch das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde, muss noch geprüft werden. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen und ermittelt u. a. wegen Brandstiftung. (JN)

