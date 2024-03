Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizeieinsatz an Erfurter Schule

Erfurt (ots)

Ein Anruf löste heute einen Polizeieinsatz an einer Erfurter Regelschule in der Grünstraße aus. Kurz nach 10 Uhr hatte eine unbekannte Person in der Schule angerufen und eine Straftat zum Nachteil der Schüler und Lehrer angedroht. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 330 Schüler sowie 20 Lehrkräfte und Personal im Schulgebäude bzw. in der Sporthalle. Die Polizei kam mit einem Großaufgebot zum Einsatz. Die Schule wurde abgesperrt und von Polizisten gesichert. Gegen 13:00 Uhr wurde das Schulgelände evakuiert. An der Fachhochschule für Architektur und Stadtplanung in Schlüterstraße wurden die jüngeren Schüler ihren Eltern übergeben. Hinweise für eine Gefahrenlage ergaben sich vor Ort nicht. Die Polizei hat ein Verfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. Die Ermittlungen zu dem unbekannten Anrufer dauern an. Der Unterricht wird an der Schule morgen wieder regulär aufgenommen. (JN)

