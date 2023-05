Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Einbruchversuch in Bremerhaven-Leherheide: Mit Drehleiter der Feuerwehr vom Balkon

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag, 4. Mai, nahmen Einsatzkräfte der Polizei zwei Einbrecher in Bremerhaven-Leherheide fest. Eher ungewöhnlich: Hierbei kam auch die Drehleiter der Feuerwehr zum Einsatz.

Gegen 2.15 Uhr wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Cherbourger Straße auf zwei Männer aufmerksam, die offenbar gerade versuchten, von Balkonen aus in dortige Wohnungen zu gelangen. Sofort alarmierten die aufmerksamen Zeugen die Polizei. Nur wenige Minuten später nahmen die Einsatzkräfte zunächst einen 37-Jähren fest: Dieser konnte noch eigenständig einen in etwa vier Metern Höhe gelegenen Balkon verlassen, bevor dann am Boden die Handschellen klickten. Einen zweiten Täter stellten die Polizisten kurz danach auf einem weiteren Balkon. Von hier führte zur Einsatzzeit allerdings kein sicherer Weg wieder nach unten. Die Lösung: Unterstützung von der Feuerwehr. Im Korb der Drehleiter ging es für den Einbrecher und die festnehmenden Beamten sicher runter vom Balkon.

Die mutmaßlichen Einbrecher erwartet nun ein Strafverfahren.

