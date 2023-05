Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Männer in Lehe greifen Notfallsanitäter der Feuerwehr an: Polizei nimmt Aggressor in Gewahrsam und schreibt mehrere Strafanzeigen

Bremerhaven (ots)

Nach einem tätlichen und verbalen Angriff auf Rettungskräfte der Feuerwehr Bremerhaven ermittelt die Polizei Bremerhaven gegen einen 44-jährigen und einen 17-Jährigen Mann aus Lehe. Ersten Erkenntnissen zufolge war am Dienstagabend, 2. Mai, gegen 22 Uhr eine Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr Bremerhaven zu einem Einsatz in eine Wohnung an der Stresemannstraße entsandt worden. Vor Ort wollten die Notfallsanitäter einer Person medizinische Hilfe leisten, als sie unvermittelt von einem ebenfalls in der Wohnung befindlichen 44-jährigen Mann angegriffen wurden. Dabei wurde ein Notfallsanitäter im Gesicht verletzt. Zudem versuchten der 44-Jährige und ein ebenfalls anwesender 17-Jähriger, die Rettungskräfte zu treten. Außerdem wurden die beiden Notfallsanitäter bedroht und beleidigt. Die Feuerwehrbeamten riefen daraufhin die Polizei. Die Polizeibeamten trafen im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses zunächst auf den aggressiven 44-Jährigen. Dieser widersetzte sich den polizeilichen Anweisungen, sodass er zu Boden gebracht wurde und ihm Handschellen angelegt werden mussten. Während der Maßnahme traten der 17-Jährige und ein weiterer Mann ins Treppenhaus und gingen die Polizisten lautstark an. Da die Beamten einen unmittelbaren Angriff befürchteten, drohten sie den Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG) sowie des Reizstoffsprühgerätes an. Hierdurch beruhigte sich die Lage. Der 44-Jährige Hauptaggressor wurde ins Polizeigewahrsam gebracht, wo ihm auf Anordnung eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen fertigten die Beamten mehrere Strafanzeigen. Auch der mutmaßlich beteiligte 17-Jährige erhielt eine Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an. Der verletzte Feuerwehrbeamte wurden in einem Bremerhavener Krankenhaus medizinisch versorgt. Polizei und Feuerwehr Bremerhaven verurteilen jegliche Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte.

