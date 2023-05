Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall am Freigebiet: Auto kippt auf die Seite

Bremerhaven (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zum heutigen Donnerstag, 4. Mai, an der Kreuzung am sogenannten Freigebiet (Kreuzung Lloydstraße/Deichstraße) in Bremerhaven-Mitte ereignet. Die genauen Umstände sind noch unklar. Beteiligt waren nach ersten Erkenntnissen ein Fiat Panda und eine Audi-Limousine. Wie es gegen 4.30 Uhr zum Zusammenstoß der Autos kam, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. An beiden Fahrzeugen wurden die Airbags ausgelöst. Zudem kippte der Fiat-Kleinwagen auf die Seite. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Die Feuerwehrkräfte richteten das umgekippte Fahrzeug wieder auf. Die verletzten Beteiligten wurden medizinisch versorgt. Eine beteiligte Person kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei sicherte den Bereich ab und nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter 0471/953-3221 zu melden.

