LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Einbruchsserie

Crawinkel, Gräfenhain, Finsterbergen (Landkreis Gotha) (ots)

Die Kriminalpolizei Gotha ermittelt im Zusammenhang einer Wohnungseinbruchsserie im Landkreis Gotha am 20.09.2024 in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 14.00 Uhr. Ein Fall ereignete sich in Ohrdruf OT Crawinkel (siehe Pressemeldung "LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus" vom 23.09.2024). Ein weiterer Tatort befand sich in Friedrichroda OT Finsterbergen, Straße "Leinagrund". Unbekannte Täter entwendeten dort ebenfalls Bargeld und Schmuck aus einem Einfamilienhaus. Ein dritter Sachverhalt ereignete sich in Ohrdruf OT Gräfenhain. Aus einem Haus in der Friedensstraße wurden abermals Bargeld und Schmuck entwendet. Aus den bisherigen Ermittlungen haben sich Hinweise ergeben, dass die Täter vermutlich einen dunkelgrünen, hoch motorisierten BMW X3, in der "Alpina-Ausführung" nutzten. Bei den Tätern könnte es sich um drei bis vier männliche Personen mit heller Hautfarbe gehandelt haben.

Wer hat am 20.09.2024 einen entsprechenden BMW (siehe Beispielbild) in der Nähe der Tatorte gesehen bzw. kann Angaben zu verdächtigen Personen oder zum Kennzeichen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (03621-781124) unter Angabe der Bezugsnummern zum Fall Finsterbergen 0246139/2024, zum Fall Crawinkel 0247111/2024 und zum Fall Gräfenhain 0246263/2024 entgegen. (mla)

