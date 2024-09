Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Windböe erfasst Gespann

Glimpflich endete am Mittwoch bei Heiningen ein Unfall mit einem unbeladenen Anhänger. Der krachte in den Gegenverkehr und verursachte Schaden.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr war ein 70-Jähriger auf der L1217 zwischen Heiningen und Göppingen unterwegs. An seinem Citroen war ein Anhänger angekuppelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hat auf einer Anhöhe eine Windböe das Gespann erfasst und den Anhänger mit Planenaufbau auf die Gegenspur geschleudert. Dort stieß er mit einem entgegen kommenden Smart einer 55-Jährigen zusammen. Nach dem seitlichen Aufprall stellte sich der Anhänger wieder auf die Räder und kam nach einigen Metern Fahrt hinter dem Zugfahrzeug zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.Nach ersten Schätzungen der Polizei Göppingen beträgt der Sachschaden am nicht mehr fahrbereiten Smart rund 7.000 Euro, der am Anhänger und Zugfahrzeug auf ca. 3.000 Euro.

++++1839333

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell