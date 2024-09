Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Auto überschlägt sich

Zu viel Alkohol hatte ein Autofahrer am Mittwoch bei Heroldstatt intus.

Ulm (ots)

Der 19-Jährige fuhr gegen 23.45 Uhr auf einem abschüssigen Feldweg in Richtung der Landesstraße 230. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Fiat Punto. Der kam vom Feldweg ab, überschlug sich und lieb auf der Seite liegen. Zu hohe Geschwindigkeit und Alkohol waren wohl die Ursache für den Unfall. Der Unfallfahrer und sein 18-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 19-Jährigen. Eine Blutprobe soll nun den genauen Alkoholgehalt ermitteln. Etwa 5.000 Euro Schaden entstanden an dem nicht mehr fahrbereiten Fiat.

