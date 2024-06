Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin - Velbert - 2406068

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag, 19. Juni 2024, wurde eine 88-jährige Velberterin Opfer eines Trickbetruges in ihrer Wohnung in Velbert. Falsche Wasserwerker erbeuteten einen geringen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14:20 Uhr klingelten zwei Männer an der Tür einer 88-Jährigen. Sie gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und baten um Einlass, um einen potentiellen Schaden an den Wasserleitungen zu überprüfen. Die Seniorin begab sich mit einem der Männer in ihr Badezimmer, während der zweite Mann vorgab, an der Haustür zu warten. Nachdem das Duo das Haus der Velberterin verlassen hatte, stellte sie fest, dass ihr Schlafzimmer durchsucht und Bargeld im Wert eines geringen fünfstelligen Betrages entwendet worden war.

Folgerichtig alarmierte die Seniorin die Polizei. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

