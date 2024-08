Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mülltonnen angezündet

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein 52-Jähriger muss sich seit gestern (12.08.2024) für sein Verhalten strafrechtlich verantworten. So steckte er am 12.08.2024 gegen 20:35 Uhr mindestens drei Mülltonnen in der Fabrikstraße und eine Matte an einem Balkon in der Terassenstraße in Brand. Zum Glück konnte die Feuerwehr die brennenden Sachen löschen. Nach Zeugenhinweisen gelang es, den Brandstifter in einer Wohnung in der Fabrikstraße zu stellen. Der Beschuldigte, bei welchem ein Alkoholwert von 2,28 Promille angetroffen wurde, wurde zur Unterbindung von weiteren Straftaten in eine polizeiliche Gewahrsamszelle eingeliefert. Gegen den 52-jährigen Tatverdächtigen wurden entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet. (CS)

